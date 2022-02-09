Небензя рассказал, что постпредство РФ при ООН имеет «серьёзные визовые проблемы»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская миссия испытывает серьезные трудности из-за неурегулированности визовых вопросов с США.
Небензя пояснил в эфире телеканала «Россия 24», что у постоянного представительства России при ООН имеются «серьёзные визовые проблемы», касающиеся продления документов действующим сотрудникам. По его словам, при истечении визы россияне не могут покинуть США, «даже если у них для этого есть гуманитарные поводы, условно говоря, смерть близких родственников».
Ранее Небензя сообщил, что передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу требование министра иностранных дел Сергея Лаврова запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за визовых вопросов.