Небензя передал генсеку ООН Гутеррешу требование запустить арбитражный трибунал против США из-за визовых вопросов

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9 февраля 2022, 09:23

Василий Небензя, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя передал генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу требование министра иностранных дел Сергея Лаврова запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за визовых вопросов.

«… передал ему послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он перечисляет эти проблемы и требует от Генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье со страной пребывания для того, чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН»,- высказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал хамством условие США дать визы охранникам посла Джона Салливана в Москве иначе они вынудят посла РФ Анатолия Антонова уехать из Вашингтона в ближайшие месяцы.