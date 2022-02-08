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Глава МИД Словакии Корчок заявил, что намерение Украины вступить в НАТО не несет угрозы России

, 14:01 Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Словакии Корчок заявил, что намерение Украины вступить в НАТО не несет угрозы России
флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок заявил во вторник, 8 февраля, что стремление Украины стать членом Североатлантического альянса не несет угрозы Российской Федерации.

Иван Корчок заявил, что еще в 2014 году, когда был "аннексирован" Крым и началась война в Донбассе, это никак не относилось к стремлениям Украины к членству в НАТО – речь шла о заключении соглашения о свободной торговле между страной и Евросоюзом.

Министр выразил мнение, что украинские власти к настоящему моменту многое сделали на пути евроатлантической интеграции, однако, чтобы Киев получил план действий по вступлению в альянс необходим консенсус всех участников организации.

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