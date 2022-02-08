Экс-представитель Госдепа по Украине Волкер заявил, что НАТО не имеет обязательств перед Киевом

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8 февраля 2022, 12:46 Источник: РИА "Новости"

Курт Волкер, Ron Sachs/Consolidated News Photos

Бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер во вторник, 8 февраля, заявил, что Киеву не следует рассчитывать на защиту со стороны НАТО а в случае возможного конфликта с Россией.

Курт Волкер отметил, что в пятой статье Устава НАТО говорится, что при нападении на члена члена альянса союзники "одномоментно" встают на его защиту. Экс-сотрудник Госдепа обратил внимание, что в случае с Украиной ситуация обстоит иначе, вследствие чего ссылки на данный пункт документа неуместны.

Волкер подчеркнул, что НАТО не имеет каких-либо обязательств перед Киевом.