Экс-представитель Госдепа по Украине Волкер заявил, что НАТО не имеет обязательств перед Киевом

Бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер во вторник, 8 февраля, заявил, что Киеву не следует рассчитывать на защиту со стороны НАТО а в случае возможного конфликта с Россией.
Курт Волкер отметил, что в пятой статье Устава НАТО говорится, что при нападении на члена члена альянса союзники "одномоментно" встают на его защиту. Экс-сотрудник Госдепа обратил внимание, что в случае с Украиной ситуация обстоит иначе, вследствие чего ссылки на данный пункт документа неуместны.
Волкер подчеркнул, что НАТО не имеет каких-либо обязательств перед Киевом.