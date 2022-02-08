Песков заявил, что Макрон ночевал не в Кремле, а в гостинице по собственному желанию

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8 февраля 2022, 13:46 Источник: ТАСС

Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил во вторник, 8 февраля, что глава Франции Эммануэль Макрон ночевал в гостинице в Москве, а не в Кремле по его собственному желанию.

Отвечая на вопрос журналистов, по какой причине французский лидер не остался в Кремле, Дмитрий Песков заметил: "Это выбор наших гостей". Кроме того, по информации пресс-секретаря Владимира Путина, в гостиничном номере в Кремле в настоящий момент идет ремонт.

Песков добавил, что большинство гостей российской столицы предпочитает останавливаться в гостиницах, так как отели предоставляют возможность размещения большой делегации.