Лукашенко: новость о военных Белоруссии в Сирии – фейк

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8 февраля 2022, 12:09

Лукашенко, Kremlin Pool/ Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал вбросом информацию о возможной отправке в Сирию военнослужащих РБ. Своё заявление политик сделал во вторник, 8 февраля, во время заседания Совета безопасности во Дворце Независимости.

Ранее российское правительство опубликовало проект договора с Белоруссией о направлении в САР военного контингента численностью в 200 бойцов. Такую просьбу выразило к официальным властям РБ руководство Сирии. Планируется якобы, что военные специалисты Белоруссии разместятся на российской авиабазе Хмеймим.

«Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал», − цитируют слова Лукашенко журналисты БелТА.

Сам белорусский лидер уточнил, что в данном случае может идти речь о том, что официальный Дамаск обратился за помощью военврачей и попросил направить медиков в страну.

На днях белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения украинской армии на Донбасс Минск поступит точно так, как Россия.