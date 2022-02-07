Песков назвал «новым шагом к дестабилизации» просьбу Украины разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD

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7 февраля 2022, 21:27 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о просьбе Украины разместить под Харьковом американские противоракетные комплексы THAAD.

«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации»,- высказал официальный представитель Кремля.

В понедельник дипломатический источник рассказал СМИ, что Украина обратилась к США с просьбой о размещении под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих радиолокационные средства.

Станция AN/TPY-2 способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над РФ, а также может позволить Киеву и союзникам по НАТО «смотреть вглубь российской территории на расстояние до 1 тыс. км».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины.