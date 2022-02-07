Глава МИД ФРГ сообщила о готовности Берлина заплатить «высокую экономическую цену» за безопасность Украины

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7 февраля 2022, 20:58 Источник: N24

Анналена Бербок, Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов заплатить высокую экономическую цену за безопасность Украины. По ее словам, ФРГ подготовит пакет «жестких» мер против России.

Бербок отметила, что Германия не допустит дальнейшей эскалации на Украине. Дипломат добавила, что антироссийские санкции «беспрецедентны и согласованы со всеми партнерами».

«… хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнеров и прежде всего моей страны – да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идет о безопасности Украины»,- резюмировала глава МИД.

Ранее министр экономики и по делам климата Роберт Хабек рассказал, что Берлин рассматривает все антироссийские санкции, в том числе против газопровода «Северный поток-2», в случае «вторжения» на территорию Украины.