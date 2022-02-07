Немецкий министр Хабек: Германия рассматривает все санкции против России, в том числе против «Северного потока – 2»

Аргументы Недели → В мире 13+

7 февраля 2022, 17:23 Источник: РИА Новости

Северный поток-2, фото: Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек заявил, что Берлин рассматривает все антироссийские санкции, в том числе против газопровода «Северный поток-2», в случае «вторжения» на территорию Украины.

«Французский президент и федеральный канцлер пытаются прилагать прежде всего дипломатические усилия, но также ясно, и об этом много раз говорилось, что в случае военной агрессии все варианты санкций рассматриваются. И все означает все»,- пояснил он.

Хабек отказался вдаваться в спекуляции, но пояснил, что слово «все» охватывает всё.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал санкции против России «далеко идущими» и «очень жесткими», отметив, что «все усилия направлены на то, чтобы предотвратить необходимость санкций и необходимость их применения».