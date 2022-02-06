Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что санкции против России в случае необходимости будут «очень жесткими» и «далеко идущими»

Аргументы Недели → В мире 13+

6 февраля 2022, 22:11 Источник: РБК

Олаф Шольц перед полетом в Вашингтон, Kay Nietfeld/dpa/globallook.com

Накануне своего визита в США канцлер ФРГ Олаф Шольц дал интервью телекомпании ARD, в ходе которого ответил, в том числе на вопросы, касающиеся санкций против «Северного потока-2». Ответы канцлера опубликовало издание Focus Online.

Журналистка телеканала спросила Шольца, почему бы Германии не использовать «Северный поток-2» в качестве рычага давления на Москву — с тем что заставить ее отвести войска от границы с Украиной. В ответ на это Шольц сообщил, что возможные санкции против России он обсуждает с ЕС и США. Он назвал их «далеко идущими» и «очень жесткими», заметив при этом, что «все усилия направлены на то, чтобы предотвратить необходимость санкций и необходимость их применения».

Газопровод в этом контексте упомянут не был. Когда же журналистка снова вернулась к своему вопросу о «Северном потоке-2», Шольц ответил: «Ничто не исключено»,- заметив, что подобные санкции обойдутся очень дорого.