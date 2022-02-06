Шольц заявил, что цель его визита в США – направить Кремлю «сплоченный сигнал» союзников

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6 февраля 2022, 12:42 Источник: Bild

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Clemens Bilan / Pool

Канцлер ФРГ Олаф Шольц утром в воскресенье, 6 февраля, в преддверии своей рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки заявил, что цель его визита - направить "сплоченный сигнал" союзников Москве.

Олаф Шольц подчеркнул, что тесная координация с европейскими партнерами и с США в настоящий момент очень важна. По словам канцлера ФРГ, цель его поездки – направить единый и сплоченный сигнал Кремлю о том, что "нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины" повлечет за собой жесткие последствия для России, причем как с политической, так и с экономической и геостратегической точек зрения.

"В этом все европейские союзники единодушны", – заключил Шольц.