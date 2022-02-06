Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт исключила поставки оружия Украине

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6 февраля 2022, 11:59 Источник: Funke

глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт, Thomas Frey/dpa

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт исключила поставки Берлином оружия Киеву. Глава ведомства объяснила это тем, что диалог по урегулированию конфликта, возникшего вокруг Украины, продолжается.

Кристине Ламбрехт подчеркнула, что правительство ФРГ уже давно придерживается ясной позиции, согласно которой страна не поставляет оружие в кризисные регионы, чтобы не обострять ситуацию еще сильнее.

Глава Минобороны Германии уточнила, что сейчас у Берлина есть партнеры, которые сидят за столом переговоров, чтобы урегулировать конфликт вокруг Украины мирным путем. Общей задачей в настоящий момент является деэскалация в регионе, уточнила Ламбрехт.