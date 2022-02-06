Политолог Погребинский заявил об «унизительной роли» Украины в союзе с Британией и Польшей

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6 февраля 2022, 10:59 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Политолог Михаил Погребинский заявил, что каждая из стран участниц союза Великобритании, Польши и Украины преследует свои цели. По его словам, Киеву в этом альянсе заготовлена «унизительная роль».

Погребинский пояснил, что военный союз станет «элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут». По его словам, Лондон намерен «взять вожжи супер-государства», которые в скором времени выпустят США. При этом Варшава своим участием в этом альянсе повышает значимость в собственных глазах, а Украина выступает в качестве дразнящего фактора России, уточнил эксперт.

Он добавил, что Киеве планируют принимать высокопоставленных гостей, будь то премьер-министр Великобритании или президент Польши Анджей Дуда. Политолог считает, что для украинского лидера Владимира Зеленского «нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене».

1 февраля Зеленский рассказал, что сотрудничество Великобритании, Польши и Украины приобретает новый формат.