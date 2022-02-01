Зеленский заявил, что Украина, Великобритания и Польша создают новый формат политического сотрудничества

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1 февраля 2022, 15:17 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии очередной сессии Верховной рады во вторник, 1 февраля, заявил, что сотрудничество Великобритании, Польши и Украины приобретает новый формат.

Предполагается, что договоренности о создании нового формата политического сотрудничества в Европе между Киевом, Лондоном и Варшавой будут закреплены сегодня во время визита на Украину премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что дипломатическая поддержка Киева в настоящий момент находится на самом высоком уровне с 2014 года.

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