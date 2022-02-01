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Зеленский заявил, что Украине следует рассчитывать только на свои силы

, 12:08 Источник: РИА "Новости"

Зеленский заявил, что Украине следует рассчитывать только на свои силы
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране в первую очередь следует рассчитывать на собственные силы. По словам политика, никто, кроме самих украинцев, не защитит украинскую территорию.

Владимир Зеленский в рамках выступления на открытии седьмой сессии Верховной рады во вторник, 1 февраля, подчеркнул, что у Украины много друзей, которым Киев благодарен, однако нельзя забывать, что у них есть своя родина.

"Так что никто кроме нас страну не защитит.., не сохранит и не поднимет…", – заметил украинский лидер и призвал граждан рассчитывать только на себя.

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