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Кулеба заявил, что большое количество визитов иностранных делегаций на Украину «сдерживает Россию»

, 14:05 Источник: ТАСС

Кулеба заявил, что большое количество визитов иностранных делегаций на Украину «сдерживает Россию»
глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakova/Keystone Press Agency

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба днем в понедельник, 7 февраля, выразил мнение, что большое количество визитов иностранных делегаций в Киев "сдерживает Россию".

Дмитрий Кулеба также сообщил, что власти Украины 8 февраля намерены поделиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном мнениями об укреплении украинских вооруженных сил.

Министр иностранных дел страны добавил, что в рамках беседы с руководителем МИД Германии Анналеной Бербок, которая состоится в Киеве, планирует обсудить поставки вооружения на украинскую территорию.

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