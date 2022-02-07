Кулеба заявил, что большое количество визитов иностранных делегаций на Украину «сдерживает Россию»

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба днем в понедельник, 7 февраля, выразил мнение, что большое количество визитов иностранных делегаций в Киев "сдерживает Россию".
Дмитрий Кулеба также сообщил, что власти Украины 8 февраля намерены поделиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном мнениями об укреплении украинских вооруженных сил.
Министр иностранных дел страны добавил, что в рамках беседы с руководителем МИД Германии Анналеной Бербок, которая состоится в Киеве, планирует обсудить поставки вооружения на украинскую территорию.