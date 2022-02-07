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Кулеба заявил, что большое количество визитов иностранных делегаций на Украину «сдерживает Россию»

7 февраля 2022, 14:05 Источник: ТАСС

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Olena Khudiakova/Keystone Press Agency Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба днем в понедельник, 7 февраля, выразил мнение, что большое количество визитов иностранных делегаций в Киев "сдерживает Россию". Дмитрий Кулеба также сообщил, что власти Украины 8 февраля намерены поделиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном мнениями об укреплении украинских вооруженных сил. Министр иностранных дел страны добавил, что в рамках беседы с руководителем МИД Германии Анналеной Бербок, которая состоится в Киеве, планирует обсудить поставки вооружения на украинскую территорию.

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