Депутат Морозов назвал идею Запада об «агрессии» России способом политического давления

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7 февраля 2022, 11:09

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Олег Морозов оценил заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия и ее союзники "предпримут все необходимые шаги" в случае "вторжения" России на украинскую территорию.

Олег Морозов подчеркнул, что идея об "агрессии" со стороны РФ является фейком и способом политического давления. Депутат в разговоре с RT заметил, что Запад пытается вести диалог с Москвой с позиции силы.

Парламентарий обратил внимание на то, что на этом фоне "показательным" является поведение Олафа Шольца, который, с одной стороны, делает заявления о возможности "вторжения", а с другой стороны, собирается с визитом в РФ в целях обсуждения "Северного потока – 2", европейской безопасности и проблемы вокруг Deutsche Welle.

Морозов заметил, что в течение четырех месяцев ведутся разговоры о "нападении" России на Украину, которые "оказались бредом" на деле. "Уже даже пропагандистская западная машина не знает, что придумать для того, чтобы поддерживать пламя в этом искусственном костре", – заключил депутат.