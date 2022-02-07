Экс-глава украинского Минобороны Загороднюк заявил, что сил РФ около Украины недостаточно для масштабных действий

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в понедельник, 7 февраля, что Россия не обладает достаточным количеством военных у украинских границ, чтобы начать полномасштабные действия.
"Россия сейчас может захватить любой город на Украине", – подчеркнул в рамках разговора с представителями СМИ Андрей Загороднюк, однако уточнил, что власти страны по-прежнему не видят тех двухсот тысяч военных, необходимых для полномасштабного "вторжения" в страну.
Экс-глава украинского Минобороны назвал ситуацию в целом "весьма тяжелой", но добавил, что не верит в неизбежность "нападения" со стороны РФ.