Джейк Салливан: «вторжение на Украину может произойти в любой момент»

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6 февраля 2022, 18:01 Источник: ТАСС

Джек Салливан, Michael Reynolds - Pool via CNP/globallook.com

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье заявил в эфире телеканала NBC, что вторжение России на Украину можно ожидать в любой момент.

«Мы находимся в окне, когда что-то может случиться. Военная эскалация и вторжение на Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности для проведения значительной военной операции», - заявил он.

Салливан перечислил также возможные, по мнению администрации Байдена, действия Москвы. По его словам, они могут принимать разные формы. Это может быть аннексия «территории на востоке Украины, известной как Донбасс». Или же Россия предпримет «ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию». Еще один вариант ожидаемых США действий Кремля - «полномасштабное вторжение».

Кроме того, Салливан в своем интервью подчеркнул, что США «не готовы обсуждать фундаментальные принципы безопасности, включая политику «открытых дверей» НАТО», имея в виду предложения России по гарантиям безопасности.