Путин: США в ответе по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные российские озабоченности

Аргументы Недели → В мире 13+

1 февраля 2022, 20:00 Источник: ТАСС

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Соединённые Штаты и НАТО в своем ответе на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы.

Виктор Орбан прибыл в Россию 1 февраля.

«… уже сейчас понятно ... что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований»,- высказал глава государства.

Речь идет о недопущении расширения НАТО, отказе от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврате военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Путин отметил, что Россия внимательно анализирует полученные 26 января документы. Президент отметил, что они с Орбаном провели «обстоятельный обмен мнениями» по поводу предложений о предоставлении РФ долгосрочных юридических гарантий безопасности со стороны Запада.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости