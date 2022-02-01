Блинкен и Лавров обсудили по телефону ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности

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1 февраля 2022, 18:59 Источник: пресс-служба Госдепартамента США

Сергей Лавров и Энтони Блинкен, фото: Ron Przysucha/State Department/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщили во вторник, 1 февраля, в пресс-службе американского ведомства.

Блинкен и Лавров провели телефонный разговор.

«Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности»,- отметили в пресс-службе.

Также американский дипломат призвал Москву к «немедленной деэскалации» и выводу войск вблизи украинской границы. Блинкен подтвердил приверженность Вашингтона к суверенитету и территориальной целостности Украины. По его словам, США поддерживают право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва только начала готовить письменный ответ Вашингтону по гарантиям безопасности.

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