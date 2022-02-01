Песков: основного ответа США по гарантиям безопасности передано не было, документ готовится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва только начала готовить письменный ответ Вашингтону по гарантиям безопасности. Так она отреагировала на заявление Госдепартамента США о том, что такой документ уже получили.
Песков пояснил, что США все перепутали, речь шла о других соображениях, которые «несколько по другой проблематике».
«Основного ответа России по главной теме, наверное, нынешних времен передано не было, пока еще этот ответ готовится»,- добавил официальный представитель Кремля.
По его словам, окончательное решение о сроках остается за российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко опроверг информацию Госдепартамента о получении от России ответа на предложение США по гарантиям безопасности.
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