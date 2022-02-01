Замглавы МИД РФ Александр Грушко опроверг сообщение Госдепа о получении ответа США по гарантиям безопасности

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1 февраля 2022, 11:19 Источник: РИА Новости

Кonstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во вторник опроверг информацию Госдепартамента о получении от России ответа на предложение США по гарантиям безопасности. Замглавы МИД России сообщил, что это сообщение Госдепа не соответствует действительности.

Высокопоставленный источник в российском внешнеполитическом ведомстве рассказал, что Москва продолжает готовить "сводную" реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности.

Уточняется, что послание главы МИД РФ Сергея Лаврова касалось понимания западными коллегами принципа неделимости безопасности. По данным собеседника РИА Новости, он направил послания коллегам из НАТО, включая своего коллегу Энтони Блинкена, по вопросу о том, как в НАТО понимают фундаментальный, ключевой принцип неделимости безопасности. На это послание ответа с Запада нет.

"Поэтому представлять дело так, что мы что-то в письменном виде им направили в порядке реакции, неправильно", - пояснил собеседник.

Письменные ответы США анализируются и в ходе этого процесса Госдепу задали вопрос, и ничего другого в письменном виде не направлялось. Москва продолжает готовить "сводную" реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности.

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