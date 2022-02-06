Глава протокола президента РФ Китаев: отсутствие рукопожатия на встрече Путина и Си Цзиньпина не связано с политикой

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6 февраля 2022, 13:58

Владимир Путин и Си Цзиньпин, фото: kremlin.ru

Руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев рассказал, почему на встрече в Пекине Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не пожали друг другу руки.

Китаев отметил, что рукопожатия между мировыми лидерами были не всегда. По его словам, в августе прошлого года немцы попросили не жать руки бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, поэтому Путин преподнёс ей цветы.

«Все было оговорено и согласовано заранее. Так и здесь наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР»,- пояснил глава российского протокола в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в данном решении нет никаких политических сигналов. Китаев уточнил, что это связано с мерами предосторожностями на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Путин доброжелательно относится к просьбам коллег по изменению протокола на встречах из-за COVID-19, всегда идет навстречу пожеланиям, продолжил руководитель протокола.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что на закрытой части переговоров Путина и Си Цзиньпина обсуждалась возможная военная операция Москвы на Украине.