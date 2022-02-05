Политолог Марков: на закрытой части переговоров Путина и Си Цзиньпина обсуждалась возможная военная операция России на Украине

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5 февраля 2022, 14:01 Источник: «ПолитНавигатор»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, Li Tao / globallookpress.com

На закрытой части состоявшихся накануне переговоров президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина обсуждалась возможная военная операция Москвы на Украине. Об этом заявил отечественный политолог Сергей Марков.

«Была еще и закрытая часть переговоров, посвященная нынешнему кризису в отношениях России и НАТО, возможной военной операции России по освобождению юго-восточных областей Украины от оккупационного репрессивного режима, несущего угрозу всеобщему миру и безопасности», — отметил эксперт.

По словам Маркова, «о чем договорились в этой закрытой части, сказать пока трудно».

Ранее сегодня сообщалось, что британское издание The Sun опубликовало видео стрельбы украинского снайпера Еленой Белозерской по «русским солдатам» в Донбассе в 2017 году.