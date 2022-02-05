The Sun опубликовал видео стрельбы украинского снайпера Еленой Белозерской по «русским солдатам» в Донбассе в 2017-м

Аргументы Недели → В мире 13+

5 февраля 2022, 13:28

Снайпер, Juma Mohammad / globallookpress.com

Британский таблоид The Sun разместил видео стрельбы украинского снайпера Еленой Белозерской по «русским солдатам» на территории Донбасса в 2017 году.

Издание выложило интервью со снайпером Белозерской, которой приписывается убийство не менее десяти человек. Кроме того, таблоид опубликовал видео, сделанное в Донбассе в 2017-м. На данных кадрах запечатлено, как Белозерская стреляет по людям, которых The Sun называет «русскими солдатами».

Украинские власти и страны Запада обвиняют Россию в прямой военной помощи самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Ранее в субботу сообщалось, что аналитик Дмитрий Абзалов высказал прогноз, согласно которому в случае вооруженного конфликта между Москвой и Киевом Белоруссия будет плацдармом для боевых действий против Украины.