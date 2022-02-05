Аналитик Дмитрий Абзалов: в случае войны Москвы и Киева Белоруссия будет плацдармом для боевых действий против Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

5 февраля 2022, 11:49 Источник: «Украина.ру»

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Если разгорится война между Москвой и Киевом, Белоруссия будет плацдармом для боевых действий против Украины. Такую точку зрения в в разговоре с интернет-СМИ озвучил некоторое время назад отечественный аналитик Дмитрий Абзалов.

По словам эксперта, если в Донбассе снова вспыхнет активное вооруженное противостояние, «Белоруссия будет просто стоять и смотреть».

«Если же конфликт перерастет в войну между Россией и Украиной, Белоруссия станет плацдармом, с которого будут осуществляться боевые действия на территории Украины», — спрогнозировал Абзалов.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший руководитель украинского МВД Арсен Аваков предрек, что российское государство не выживет в случае «нападения» на соседнюю страну.