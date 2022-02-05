Арсен Аваков: Россия не выживет как государство, если «нападет» на Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

5 февраля 2022, 09:19

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, Hennadii Minchenkoukrinform / globallookpress.com

Российская Федерация не выживет как государство, если «нападет» на Украину. Об этом в разговоре с журналистами заявил бывший глава украинского МВД Арсен Аваков.

«России будет тяжело, если она нападет, это будет катастрофа для России. Россия не выживет после этого как государство», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Аваков.

Экс-министр также высказал мнение, согласно которому «и боеготовность украинских вооруженных сил, и мотивация их выше, чем российских».

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что РФ готовит «вторжение» на территорию соседней страны. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, депутат Верховной Рады Вадим Рабинович указал, что военный конфликт в Донбассе можно закончить за пять минут.