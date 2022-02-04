Депутат Верховной Рады Рабинович: закончить войну в Донбассе можно за пять минут

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4 февраля 2022, 15:24

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Закончить военный конфликт на территории Донбасса, продолжающийся с весны 2014 года, можно за пять минут. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил Вадим Рабинович, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Я могу откровенно сказать: закончить войну можно даже сегодня в течение пяти минут. Более того, мы — представители партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" — это не только предлагали, но и делали, договаривались», — отметил парламентарий.

В описании видео, опубликованного на канале Рабиновича, говорится, что для прекращения вооруженного противостояния «надо подумать, как выстраивать отношения дальше, вспомнить историю, есть за стол переговоров и начинать договариваться».

Как сообщалось ранее в пятницу, украинский депутат Илья Кива допустил, что президент Владимир Зеленский может совершить «кровавую провокацию» в Донбассе и сбежать из страны.