Депутат Рады Кива: Зеленский может совершить «кровавую провокацию» в Донбассе и сбежать с Украины

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4 февраля 2022, 11:39

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский может совершить «кровавую провокацию» в Донбассе и сбежать из страны. Такой вариант развития событий допустил в своем Telegram депутат Верховной Рады Илья Кива.

Согласно точке зрения парламентария, Зеленский выбрал сценарий, предполагающий осуществление «кровавой провокации на Донбассе с помощью прибывающих в Украину иностранных спецслужб и сотрудников ЧВК». Кива предположил, что, «превратив Украину в кровавую баню», президент и его окружение сбегут в Великобританию, «поближе к своему имуществу».

Как сообщалось ранее в пятницу, эксперт Александр Жилин высказал мнение о том, что США могут устроить полноценную войну в Донбассе, если это понадобится американскому лидеру Джо Байдену.