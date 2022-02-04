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Аналитик Жилин: США могут устроить полноценную войну в Донбассе, если это понадобится Байдену

, 10:39 Источник: «Украина.ру»

Аналитик Жилин: США могут устроить полноценную войну в Донбассе, если это понадобится Байдену
Президент США Джо Байден, Al Drago - Pool via CNP / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут устроить полноценную войну в Донбассе, если это понадобится американскому президенту Джо Байдену. Такую точку зрения в разговоре с интернет-СМИ высказал военный аналитик Александр Жилин.

«Внутриполитический фактор в США имеет большое значение для развития ситуации на Украине и вокруг нее. Если Байдену понадобится конфликт и победоносная войнушка, они могут это устроить», — отметил эксперт.

Жилин назвал Украину «ножом в руках других политических сил».

Ранее сегодня сообщалось, что бывший командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский призвал «локализовать» или ликвидировать Украину.

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