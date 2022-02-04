Экс-комбриг ДНР Ходаковский призвал «локализовать» или ликвидировать Украину
4 февраля 2022, 07:45
Бывший командир бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский призвал «локализовать» или ликвидировать Украину. Соответствующее заявление Ходаковский сделал в беседе с Telegram-каналом «Донбасс решает».
Экс-комбриг назвал Украину «ручной гранатой, которая опасна и для себя самой, и для всех окружающих».
«Мы должны просто поступить с этим объектом, с этим предметом, очень опасным для всех, так, как должно, — накрыть ее жестким колпаком и локализовать. Или ликвидировать, в конце концов», — отметил Александр Ходаковский.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский профессор Никита Василенко высказал прогноз, согласно которому в случае войны с соседней страной Россия в первую очередь уничтожит гиперзвуковой ракетой офис президента Владимира Зеленского.
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