Украинский профессор Василенко: в случае войны Россия в первую очередь уничтожит офис Зеленского гиперзвуковой ракетой

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3 февраля 2022, 15:27

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Если произойдет военное столкновение с Украиной, Российская Федерация в первую очередь уничтожит офис президента Владимира Зеленского, расположенный на улице Банковой в Киеве. Такой прогноз высказал Никита Василенко, профессор киевского Института журналистики.

По словам Василенко, Зеленский «прекрасно понимает, что любая война означает его физическую смерть». Процитированный «ПолитНавигатором» профессор отметил, что в случае вооруженного конфликта «уничтожать будут штабы».

«И даже псевдоштаб на Банковой уничтожат в первую очередь гиперзвуковой ракетой», — предрек Никита Василенко.

Ранее в четверг сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко озвучил мнение, согласно которому в случае наступления Киева в Донбассе «Украина как государство перестанет существовать или станет страной-бомжом».

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