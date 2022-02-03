Экс-нардеп Журавко: в случае наступления в Донбассе «Украина как государство перестанет существовать или станет страной-бомжом»

В случае наступления Киева в Донбассе «Украина как государство перестанет существовать или станет страной-бомжом». Такой прогноз в разговоре с журналистами озвучил Алексей Журавко, бывший народный депутат Верховной Рады.
Политик прокомментировал информацию агентства Associated Press о том, что в Харькове женщин учат обращаться с оружием и готовят защищаться на случай «вторжения» армии РФ.
По словам Журавко, «большая часть украинок понимают, что никакой войны не будет».
«Это все политизация темы. Это часть цикла новостей зарубежных СМИ о "злой" России и украинских "патриотах"», — отметил экс-парламентарий.
Алексей Журавко добавил, что если президент Владимир Зеленский начнет наступательную операцию на территории Донбасса, «то он не увидит там российских войск».
«Все будет по-другому, но Украина как государство перестанет существовать или станет страной-бомжом», — предрек собеседник портала «ПолитРоссия».
Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что Украина потеряет Одессу за два дня в случае вооруженного конфликта с Москвой.
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