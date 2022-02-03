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Sohu: Украина потеряет Одессу за два дня, если развяжет войну против России

, 11:46 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: Украина потеряет Одессу за два дня, если развяжет войну против России
Морской пассажирский терминал в Одессе, Server Amzayev / globallookpress.com

Украина потеряет Одессу за два дня, если развяжет войну против Российской Федерации. Соответствующий прогноз содержится в публикации китайского портала Sohu.

Если украинская сторона начнет военный конфликт с Москвой, противостоять Киеву будут не только сухопутные силы РФ, но и ее флот и авиация, пишет сайт. Он предрекает, что Россия направит в район Одессы свои большие десантные корабли с целью высадки на черноморском побережье.

В процитированном материале указывается, что возле города развернута 28-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины. Интернет-ресурс отмечает, что данное соединение, несмотря на высокий уровень своей оснащенности, уязвимо перед ударами российских самолетов.

Sohu предсказывает, что в случае войны Украина потеряет Одессу в течение двух дней.

Как сообщалось ранее в четверг, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что США могут превратить Украину в «европейский Афганистан».

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