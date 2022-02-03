Владимир Жириновский: США могут превратить Украину в «европейский Афганистан»

Аргументы Недели → В мире 13+

3 февраля 2022, 11:10

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут превратить Украину в «европейский Афганистан». Такой вариант развития событий допустил депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский.

По его словам, «Украина никогда не будет победителем и никогда не будет до конца побежденной», поскольку «это не выгодно американцам». Жириновский отметил, что США «нужна язва на теле Европы, которая будет кровоточить, загнаиваться».

«Это долгоиграющая пластинка. Это можно превратить в европейский Афганистан. Банда на банду, кто-то кому-то помогает, у всех какие-то особые средства защиты и нападения, там могут и химическое оружие применить. Потом это свалят или на ополчение, или на Москву», — заявил парламентарий в эфире ЛДПР-ТВ.

Как сообщалось ранее сегодня, финский политолог Йохан Бекман допустил, что НАТО планирует сделать из Донбасса «новую Югославию».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости