Финский политолог Бекман: не исключено, что НАТО планирует сделать из Донбасса «новую Югославию»

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3 февраля 2022, 09:53

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Не исключено, что Североатлантический альянс планирует сделать из Донбасса «новую Югославию». Об этом заявил финский политолог Йохан Бекман.

«Настоящая задача НАТО — это геноцид. Напомню геноцид в Югославии. Не исключено, что натовцы планируют сделать из Донбасса новую Югославию. Я ссылаюсь на кровожадную пропаганду в западных СМИ», — отметил эксперт в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает».

Ранее в четверг сообщалось, что политолог Николай Стариков высказал мнение, согласно которому признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало бы первым шагом к фактической остановке войны на востоке Украины.

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