Финский политолог Бекман: не исключено, что НАТО планирует сделать из Донбасса «новую Югославию»
3 февраля 2022, 09:53
Не исключено, что Североатлантический альянс планирует сделать из Донбасса «новую Югославию». Об этом заявил финский политолог Йохан Бекман.
«Настоящая задача НАТО — это геноцид. Напомню геноцид в Югославии. Не исключено, что натовцы планируют сделать из Донбасса новую Югославию. Я ссылаюсь на кровожадную пропаганду в западных СМИ», — отметил эксперт в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает».
Ранее в четверг сообщалось, что политолог Николай Стариков высказал мнение, согласно которому признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало бы первым шагом к фактической остановке войны на востоке Украины.
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