Политолог Стариков: признание Россией ДНР и ЛНР стало бы первым шагом к фактической остановке войны в Донбассе
3 февраля 2022, 09:24
Признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало бы первым шагом к фактической остановке военного противостояния на территории Донбасса. Такую точку зрения озвучил отечественный политолог Николай Стариков.
«Признание ДНР и ЛНР — это первый шаг к фактической остановке войны. Второй — объединение народов. Два параллельных шага, которые в одном направлении действуют», — отметил Стариков в беседе с Telegram-каналом «Донбасс решает».
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Владимир Евсеев предсказал, что в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной Киев не получит военную помощь от США.
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