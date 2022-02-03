Политолог Стариков: признание Россией ДНР и ЛНР стало бы первым шагом к фактической остановке войны в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

3 февраля 2022, 09:24

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало бы первым шагом к фактической остановке военного противостояния на территории Донбасса. Такую точку зрения озвучил отечественный политолог Николай Стариков.

«Признание ДНР и ЛНР — это первый шаг к фактической остановке войны. Второй — объединение народов. Два параллельных шага, которые в одном направлении действуют», — отметил Стариков в беседе с Telegram-каналом «Донбасс решает».

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Владимир Евсеев предсказал, что в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной Киев не получит военную помощь от США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости