Аналитик Владимир Евсеев: в случае вооруженного конфликта с Украиной Россия разобьет ВСУ, Киев не получит военной помощи от США

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3 февраля 2022, 08:21 Источник: «Украина.ру»

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае вооруженного конфликта с Украиной Россия разобьет ее армию, Киев не получит военной помощи от Соединенных Штатов. Соответствующий прогноз в разговоре с интернет-СМИ озвучил военный аналитик Владимир Евсеев.

По словам специалиста, украинский президент Владимир Зеленский сейчас «находится в состоянии нервного срыва, потому что он не знает, что делать». Если произойдет конфликт с РФ, перспективы политика «понятны», отметил Евсеев.

«Очевидно, что ВСУ будут разбиты, а США и Великобритания военной помощи не окажут. В такой ситуации очевидно, что его (Зеленского — АН) или свергнут, или проведут внеочередные президентские выборы, и он уйдет в никуда», — предрек эксперт.

Как сообщалось ранее в четверг, китайский сайт NetEase написал, что в случае вступления Украины в НАТО на ее территории «появятся ракеты, которые в считанные минуты смогут поразить Москву».

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