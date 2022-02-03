Аналитик Владимир Евсеев: в случае вооруженного конфликта с Украиной Россия разобьет ВСУ, Киев не получит военной помощи от США

В случае вооруженного конфликта с Украиной Россия разобьет ее армию, Киев не получит военной помощи от Соединенных Штатов. Соответствующий прогноз в разговоре с интернет-СМИ озвучил военный аналитик Владимир Евсеев.
По словам специалиста, украинский президент Владимир Зеленский сейчас «находится в состоянии нервного срыва, потому что он не знает, что делать». Если произойдет конфликт с РФ, перспективы политика «понятны», отметил Евсеев.
«Очевидно, что ВСУ будут разбиты, а США и Великобритания военной помощи не окажут. В такой ситуации очевидно, что его (Зеленского — АН) или свергнут, или проведут внеочередные президентские выборы, и он уйдет в никуда», — предрек эксперт.
Как сообщалось ранее в четверг, китайский сайт NetEase написал, что в случае вступления Украины в НАТО на ее территории «появятся ракеты, которые в считанные минуты смогут поразить Москву».
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