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3 февраля 2022, 07:55 Источник: «ПолитРоссия»

Учения НАТО, US Navy / globallookpress.com

Если Украина станет членом Североатлантического альянса, на территории бывшей советской республики «появятся ракеты, которые в считанные минуты смогут поразить Москву». Соответствующий прогноз содержится в материале китайского портала NetEase.

«НАТО подобралась к самым границам России. Если Украина вступит в блок, то на ее территории вскоре появятся ракеты, которые в считанные минуты смогут поразить Москву», — пишет сайт.

Также в процитированной публикации отмечается, что в случае вступления Киева в НАТО он получит помощь для захвата Крымского полуострова.

«Как только Украина захочет начать военную операцию для захвата Крыма, США отправят ей натовские войска для борьбы с Россией», — предрекает NetEase.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что в случае вооруженного конфликта Москвы с Киевом противостояние, скорее всего, продлится четыре дня.

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