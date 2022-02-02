Депутат Госдумы Вассерман: в случае войны России с Украиной конфликт, скорее всего, продлится четыре дня
2 февраля 2022, 16:53
В случае войны Российской Федерации с Украиной конфликт, скорее всего, продлится четыре дня. Соответствующий прогноз озвучил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Война против Украины, скорее всего, будет четырехдневной — не потому, что так много времени уйдет на принуждение к миру ВСУ, как сказано в Уставе ООН, а потому, что по примеру многих спортсменов армия РФ оставит себе запас на установление будущих рекордов», — заявил парламентарий в разговоре с ИА «Аврора».
Как сообщалось ранее сегодня, украинский генерал Сергей Кривонос указал, что «российские и белорусские самолеты от границы до Киева могут прилететь за 40 минут абсолютно спокойно».
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