Аргументы Недели В мире 13+

Депутат Госдумы Вассерман: в случае войны России с Украиной конфликт, скорее всего, продлится четыре дня

, 16:53

Депутат Госдумы Вассерман: в случае войны России с Украиной конфликт, скорее всего, продлится четыре дня
Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В случае войны Российской Федерации с Украиной конфликт, скорее всего, продлится четыре дня. Соответствующий прогноз озвучил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Война против Украины, скорее всего, будет четырехдневной — не потому, что так много времени уйдет на принуждение к миру ВСУ, как сказано в Уставе ООН, а потому, что по примеру многих спортсменов армия РФ оставит себе запас на установление будущих рекордов», — заявил парламентарий в разговоре с ИА «Аврора».

Как сообщалось ранее сегодня, украинский генерал Сергей Кривонос указал, что «российские и белорусские самолеты от границы до Киева могут прилететь за 40 минут абсолютно спокойно».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

El País опубликовала текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности

El País опубликовала текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности

Испанская газета El País в среду, 2 февраля, опубликовала полный текст конфиденциального ответа Соединенных Штатов Америки и НАТО на предложения России по безопасности.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью