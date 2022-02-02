Украинский генерал Кривонос: самолеты РФ и Белоруссии «от границы до Киева могут прилететь за 40 минут абсолютно спокойно»

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2 февраля 2022, 15:15

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Самолеты РФ и Белоруссии «от границы до Киева могут прилететь за 40 минут абсолютно спокойно». Об этом заявил украинский генерал Сергей Кривонос.

По его словам, российская сторона знает, «что вокруг Киева семь аэродромов, на которые непосредственно могут быть высажены передовые отряды на вертолетах, а потом сесть военно-транспортные самолеты РФ».

«Семь аэродромов — российские и белорусские самолеты от границы до Киева могут прилететь за 40 минут абсолютно спокойно, на минимальной высоте, и средства ПВО их могут просто не увидеть», — указал процитированный «ПолитНавигатором» Кривонос.

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Москва готовит «вторжение» на украинскую территорию текущей зимой. Руководство РФ подобные обвинения опровергает.

Как сообщалось ранее в среду, киевский эксперт Александр Лазарев отметил, что «России неинтересно оккупировать Украину».

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