Киевский политолог Александр Лазарев: «России не интересно оккупировать Украину»

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2 февраля 2022, 13:52

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российской Федерации «не интересно оккупировать Украину». Об этом в разговоре с журналистами заявил некоторое время назад киевский политолог Александр Лазарев.

«Никто не будет оккупировать Украину. России не интересно оккупировать Украину», — отметил эксперт.

По его словам, РФ «нужна просто понятная страна у себя на границе».

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Москва готовит «вторжение» на территорию соседнего государства текущей зимой. Российские власти подобные обвинения опровергают.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Андрей Суздальцев предсказал, что в случае столкновения с украинской армией силы РФ «будут бомбить все, что шевелится».

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