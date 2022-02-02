Киевский политолог Александр Лазарев: «России не интересно оккупировать Украину»
2 февраля 2022, 13:52
Российской Федерации «не интересно оккупировать Украину». Об этом в разговоре с журналистами заявил некоторое время назад киевский политолог Александр Лазарев.
«Никто не будет оккупировать Украину. России не интересно оккупировать Украину», — отметил эксперт.
По его словам, РФ «нужна просто понятная страна у себя на границе».
Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Москва готовит «вторжение» на территорию соседнего государства текущей зимой. Российские власти подобные обвинения опровергают.
Как сообщалось ранее сегодня, политолог Андрей Суздальцев предсказал, что в случае столкновения с украинской армией силы РФ «будут бомбить все, что шевелится».
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