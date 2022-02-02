Политолог Суздальцев: в случае столкновения с армией Украины силы России «будут бомбить все, что шевелится»

Аргументы Недели → В мире 13+

2 февраля 2022, 12:00

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Если произойдет столкновение с армией Украины, Вооруженные силы России «будут бомбить все, что шевелится». Соответствующий прогноз озвучил отечественный политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, в случае столкновения с украинской армией РФ использует «сирийский вариант».

«Будут бомбить все, что шевелится. Никаких российских войск там и не нужно. Танки, десанты — это все в духе 40-х годов XX века… Война может быть другой», — отметил эксперт в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает».

Ранее TG-канал «Милитарист» предположил, что уничтожить бойца непризнанной ДНР с помощью сброса бомбы мог киевский беспилотник Bayraktar TB2.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости