Политолог Суздальцев: в случае столкновения с армией Украины силы России «будут бомбить все, что шевелится»
2 февраля 2022, 12:00
Если произойдет столкновение с армией Украины, Вооруженные силы России «будут бомбить все, что шевелится». Соответствующий прогноз озвучил отечественный политолог Андрей Суздальцев.
По его словам, в случае столкновения с украинской армией РФ использует «сирийский вариант».
«Будут бомбить все, что шевелится. Никаких российских войск там и не нужно. Танки, десанты — это все в духе 40-х годов XX века… Война может быть другой», — отметил эксперт в разговоре с Telegram-каналом «Донбасс решает».
Ранее TG-канал «Милитарист» предположил, что уничтожить бойца непризнанной ДНР с помощью сброса бомбы мог киевский беспилотник Bayraktar TB2.
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