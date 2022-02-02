TG-канал «Милитарист»: уничтожить бойца ДНР с помощью сброса бомбы мог украинский дрон Bayraktar TB2
2 февраля 2022, 09:21
Уничтожить бойца самопровозглашенной ДНР с помощью сброса бомбы мог украинский дрон Bayraktar TB2. Такое предположение высказал Telegram-канал «Милитарист».
«Несколько часов назад беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий», — заявил во вторник вечером в эфире телеканала «Россия 1» глава ДНР Денис Пушилин.
TG-канал «Милитарист» пишет, что данный авиаудар, вероятно, совершил украинский Bayraktar TB2, который поднялся в воздух накануне предположительно около 14.00 по киевскому времени.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев призвал армию РФ «идти до Киева» и «брать всю Новороссию».
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