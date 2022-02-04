Политолог Багдасаров: США будут всячески подталкивать Украину к войне в Донбассе, в том числе фейками

Аргументы Недели → Политика 13+

4 февраля 2022, 11:27 Источник: радио Sputnik

флаг Украины, фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что США действуют по отработанной схеме, публикуя информацию о «фейковом» видео с нападением украинских военных на Россию. Так он отреагировал на сообщение российского посольства о «пробирке К. Пауэлла», которая оказалась подделкой.

Багдасаров отметил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе говорит о подготовке «агрессии» ВСУ против самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.

«... выкладывание боеприпасов, подтягивание дополнительных частей, отработка взаимодействия частей – все идет к войне. Вопрос, когда она начнется. США всячески будут Украину к этому подталкивать, в том числе фейками. Для того, чтобы эту войну оправдать, надо и украинской аудитории, и мировой аудитории показать, что российская сторона "планирует агрессию". Это та же "пробирка Колина Пауэлла"»,- пояснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже говорил, что это не первая подобная публикация.