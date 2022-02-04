Российское посольство в США, комментируя «секретный» план РФ о «вторжении» на Украину, напомнило о «пробирке Пауэлла»

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4 февраля 2022, 07:58

флаг России, фото: pixabay.com

Посольство России в США не удивил «новый креативный сценарий» о якобы готовящейся операции Москвы по оправданию «вторжения» на территорию Украины. Так в ведомстве отреагировали на сообщение в NWT о том, что РФ планирует снять «фейковое» видео с нападением украинских военных на россиян с кадрами «убитых», оружия и скорбящих людей.

«Не удивлены появлению нового "креативного" сценария, озвученного пресс-секретарями госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под "чужим флагом"»,- говорится в заявлении посольства в Facebook.

В диппредставительстве отметили, что такие действия свойственны США. В сообщении говорится о «пробирке К. Пауэлла», которая стала одним из подлогов Вашингтона для осуществления военной интервенции по всему миру.

В 2003 году занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН показал пробирку с белым порошком, который выдал за образец производимого в Ираке биологического оружия. Однако позже стало известно, что дипломата дезинформировало ЦРУ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это не первая подобная публикация.

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