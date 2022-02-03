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Дмитрий Песков о «разоблачении» NYT российского плана «вторжения» на Украину: это не первая подобная публикация

, 22:54 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков о «разоблачении» NYT российского плана «вторжения» на Украину: это не первая подобная публикация
Фото с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в The New York Times, которая со ссылкой на высокопоставленных чиновников в правительстве рассказала о планах нападения России на Украину.

Оперируя разведданными, источники издания сообщили, что Москва готовит фейковое видео с нападением якобы украинских военных на российских граждан. По мнению источников, это видео планируется использовать как предлог для «вторжения» на Украину.

Позже в четверг эту же информацию озвучил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

«Это не первая подобная публикация. Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не происходило», - сказал Песков.

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