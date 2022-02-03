New York Times рассказала о «секретном плане Москвы» сымитировать нападение украинских военных на российских граждан

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3 февраля 2022, 21:32 Источник: "Интерфакс"

Фото: pixabay.com

В США получены разведданные о том, что Россия в качестве предлога для нападения на Украину намерена использовать имитацию атаки украинских военных на российских граждан, пишет в четверг американская The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в американском правительстве.

Как пишет издание, США намерены разрушить этот план, обнародовав его. Он заключается в «организации и видеосъемке поддельной атаки украинских военных либо на российскую территорию, либо на русскоговорящих жителей восточной Украины», - говорится в статье. Якобы на видеозапись должны попасть погибшие русские, а также украинская экипировка, турецкие беспилотники и актеры, изображающие жителей, оплакивающих погибших.

По словам источников, Москва, используя эту запись, обвинит Украину в геноциде русских и тем самым оправдает свое вторжение.

При этом издание уточняет, что официальные лица США «не будут обнародовать какие-либо прямые доказательства российского плана или то, как они о нем узнали, чтобы не скомпрометировать свои источники и методы».

The New York Times пишет, что данные разведки были рассекречены «в надежде пустить под откос этот план и убедить союзников в серьезности российских намерений».

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