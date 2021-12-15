Почему американская разведка терпит крупнейший провал в Китае?

Аргументы Недели → Шпионаж 13+

15 декабря 2021, 13:25

Как пишет иностранная пресса, китайские спецслужбы фактически полностью уничтожили американскую разведсеть в Поднебесной. Сотни агентов-нелегалов и их информаторов отправились на длительные сроки в тюрьмы. Более тридцати были казнены. В Лэнгли это называют крупнейшим провалом ЦРУ за последние десятилетия.



Ведь Китай нанёс сокрушительное поражение США в тайной войне разведок. Как образно пишут местные журналисты, китайские спецслужбы сняли шкуру с американской шпионской лисы. В результате их спецопераций западная агентурная сеть оказалась разгромленной. ЦРУ в Китае ослепло и оглохло. Президент Байден лишился достоверной информации и не знает ничего о тайных планах Си Цзиньпина.



Вот почему 17 американских спецслужб не сумели выполнить задание Джо Байдена – в трёхмесячный срок найти доказательства искусственного происхождения коронавируса в Китае! Американцы не смогли завербовать никого из китайских вирусологов, работавших в научной лаборатории в Ухане. Они не нашли предателя типа российского перебежчика Григория Родченкова в пекинском антидопинговом агентстве и теперь никак не могут помешать проведению зимней Олимпиады в Китае. Но главное – это потеря агентуры.



Есть тому две причины. Первая – в штабе ЦРУ завёлся «крот», который сливает информацию об американской агентурной сети в Китае. Вторая – хакеры китайского генштаба взломали в Интернете зашифрованную систему связи Covcom. В пользу «хакерской» версии говорили скорость и точность, с которыми китайские спецслужбы выходили на американских информаторов. Кроме того, как утверждали организаторы разведсети, ни один человек в США, каким бы высоким уровнем доступа к секретной информации он ни обладал, не мог располагать сведениями сразу обо всех агентах, которых арестовали в Китае.



Недавно об этом огорчительном для США факте написало гонконгское издание South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на различные источники в США. Представители разведки Соединённых Штатов, по мнению SCMP, сейчас в панике, не зная, как будет в будущем действовать Китай.



По данным SCMP, в ЦРУ не хватает знатоков китайского языка. Ухудшают ситуацию для американских агентов многочисленные камеры наблюдения и отточенная система распознавания лиц по всей территории Поднебесной. После недавней антикоррупционной кампании Си Цзиньпина стало сложнее давать взятки нечистым на руку китайцам, которые могли бы предоставить какую-либо ценную информацию о событиях в Китае.



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